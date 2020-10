Officieel: Sep Vanmarcke rijdt de komende drie jaar voor het Israel Start-Up Nation van Chris Froome en Rik Verbrugghe

Sep Vanmarcke rijdt de komende drie jaar voor Israel Start-Up Nation. Dat heeft het wielerteam donderdagochtend officieel bekendgemaakt.

De 32-jarige Oost-Vlaming was einde contract bij EF. Hij kon blijven bij de ploeg van Jonathan Vaughters en had ook aanbiedingen op zak van Bahrain-McLaren, Arkea-Samsic en B&B Hotels - Vital Concept, maar het aanbod van Israel Start-Up Nation kwam als beste uit de bus.

De West-Vlaming heeft ook in het vervolg van zijn carrière nog grote doelen. “Mijn grootste doel blijft de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix winnen de komende jaren”, zei Vanmarcke op de website van Israel Start-Up Nation. Tot dusver is een tweede plaats in Parijs-Roubaix (in 2013) en een derde plaats in de Ronde van Vlaanderen (in 2014 en 2016) zijn beste resultaat. Afgelopen zondag werd hij nog zeventiende in Vlaanderens Mooiste. Vanmarcke won de voorbije jaren wel al onder meer de Omloop Het Nieuwsblad (2012) en de Bretagne Classic (2019).

“Ik koos voor Israel Start-Up Nation omdat ik het team zie groeien”, legde onze landgenoot uit. “In nauwelijks enkele jaren tijd ging het van een kleine ploeg naar een WorldTour-team. Nu het eenmaal op dat niveau zit, wil het nog beter doen. En dat wil ik ook. Er werd gebouwd aan een sterke groep renners voor de komende jaren. Er rijden nu al enkele toprijders en die worden volgend seizoen aangevuld met enkele grote namen. Ik ben blij deel te gaan uitmaken van dit team.”

Vanmarcke moet de opvolger worden van Nils Politt als klassieke kopman. Bij de Israëlische ploeg rijden ook al de Belgen Ben Hermans, Jenthe Biermans en Tom Van Asbroeck.

Israel Start-Up Nation bevestigde vorige week vrijdag al de komst van Belgisch bondscoach Rik Verbrugghe als sportief manager.