Vlaamse regering matcht tijdelijk werklozen met een job in de zorg

Om de zorg tijdens de coronapandemie te kunnen garanderen, heeft de zorgsector dringend nood aan ondersteunend personeel. Daarom liet Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) helpindezorg.be in het leven roepen. “Via dat platform kunnen zorginstellingen hun noden kenbaar maken én kandidaten zich melden om te helpen”, luidt het.

Heel wat personeel in de zorgsector valt tijdelijk uit door quarantaine, ziekte of de hoge werkdruk, waardoor de nood aan hulp groot is. Werkzoekenden, maar ook tijdelijk werklozen, freelancers en jobstudenten die op dit moment geen werk hebben in bijvoorbeeld de evenementensector of horeca, kunnen dan soelaas bieden in ondersteunende jobs, zegt de Vlaamse regering. Het gaat bijvoorbeeld om maaltijden rondbrengen, onthaal en begeleiding van bezoekers, ontsmetten van materiaal, ondersteuning van callcenters en animatie voor bewoners en patiënten.

Om hen snel te koppelen met de juiste job heeft de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB nu “helpindezorg.be” opgericht. Daar kunnen alle ondernemingen openstaande vacatures en nodige profielen melden, en mogelijke kandidaten zich kenbaar maken. Bemiddelaars van de VDAB zullen voor de zorgvacatures gratis op zoek gaan naar kandidaten. De VDAB heeft voor het eerst ook de gegevens van de tijdelijk werklozen gekregen en kan hen gericht aanschrijven.

Ingaan op de vacatures gebeurt op vrijwillige basis, tijdelijk werklozen zullen dus niet verplicht worden. “Het betreft duidelijk afgelijnde, tijdelijke jobs in de zorgsector”, luidt het. “Wanneer de oorspronkelijke werkgever de arbeidsactiviteiten opnieuw opstart, zal de medewerker vlot kunnen terugkeren.” De Vlaamse regering vraagt aan federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne wel om “tijdelijk elders werken tijdens de tijdelijke werkloosheid verder te verduidelijken”.

Het werk zal overigens vergoed worden volgens “de geldende barema’s in de zorg” en freelancers zullen kunnen blijven factureren.

Alle vacatures vind je hier.