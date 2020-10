Duizenden kregen al rood scherm op corona-app, maar groot deel verwittigt contacten niet

Coronalert, de app die moet helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, is intussen al 1,4 miljoen keer gedownload. Volgens de makers heeft 20 procent van alle actieve smartphonegebruikers het al geïnstalleerd. “Volgens een schatting die we maakten hebben tussen de 4.000 en 6.000 mensen een rood scherm gekregen.” Dat betekent dat ze in contact kwamen met iemand die positief testte en op dat moment besmettelijk was.

Zo’n 25.000 Belgen kreeg zijn of haar testresultaat al in de app toegestuurd. Zo’n 15 procent was positief. Het gaat dus om 3.700 mensen wiens risicovolle contacten mogelijk gewaarschuwd konden worden. Van die 3.700 hebben 2.500 mensen toegestemd om hun gegevens te delen, waardoor die contacten dus zo’n rood scherm kregen. Dat wil zeggen dat 30 procent van de mensen die positief testten, de hoogrisicocontacten niét verwittigde via de app.

We kennen niet het exacte cijfer van die rode schermen, omdat dat privacygewijs niet kan: dat wordt niet bijgehouden. Maar een schatting van de makers van Coronalert leert dat zo’n 4.000 a 6.000 mensen al gewaarschuwd werden dat ze in contact kwamen met iemand die op dat moment besmettelijk was.

Verder benadrukken de experts dat een dekking van 20 procent van alle smartphonegebruikers al vrij hoog is. “We zien ook dat in bepaalde groepen, zoals onder studenten of bij collega’s op het werk, bijna iedereen de app heeft. In die welbepaalde groepen kan de app heel goed zijn werk doen”, benadrukt professor Bart Preneel (KU Leuven), die de app mee ontwikkelde.