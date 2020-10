Negen goals in minder dan een maand tijd: “Op dit moment is Romelu Lukaku de beste spits ter wereld”

Hij is co-topschutter in de Serie A, sinds zijn twee goals van gisteravond ook co-topschutter in de Champions League en voor de Rode Duivels scoorde hij een dikke week geleden ook al drie keer in twee matchen. Romelu Lukaku (27) is als een tornado aan het seizoen begonnen. Zijn teller staat nu al op negen goals, terwijl zijn seizoen bij Inter pas op 26 september begonnen is.