Pierre Van Damme: “We moeten realistisch zijn en de optie van een lockdown dus ook op tafel leggen”

Met meer dan 3.000 mensen met Covid-19 in de Belgische ziekenhuizen, gemiddeld 33 overlijdens per dag en ziekenhuizen die vollopen, is het volgens epidemioloog Pierre Van Damme hoog tijd om nieuwe maatregelen te treffen. Een lockdown sluit Van Damme ook niet uit. Dat vertelt hij donderdagochtend aan HLN.

“Als we naar het buitenland kijk, dan die we dat bepaalde landen in lockdown gaan en de situatie is daar zelfs minder zorgwekkend dan bij ons. We moeten realistisch zijn en die optie ook op tafel leggen samen met andere maatregelen", reageerde Van Damme op de vraag of er een nieuwe lockdown moet komen. Eerder pleitte de microbioloog Emmanual André al voor een lockdown. Volgens hem is dat de enige optie die ons nog rest om de curve te doen dalen.

LEES OOK. Zijn we onderweg naar lockdown 2.0? “Het is enige wat ons nog rest”

Te snel versoepeld

Vorige vrijdag werd door het Overlegcomité al nieuwe maatregelen aangekondigd, de resultaten van die nieuwe maatregelen zijn nog niet zichtbaar: “Het is nog te vroeg maar de vraag is vooral of die voldoende zijn om de curve te buigen en vooral om die aantallen naar beneden te halen”, aldus Van Damme. “Niemand wil een lockdown, maar we zien dat de situatie dag na dag niet gunstig maar zorgwekkend is. We zijn met heel wat experten en samen met de politiek daarom aan het bekijken wat haalbaar is om mensenmassa’s uit elkaar te houden. Want we moeten er alles aan doen om de infecties tegen te houden en de druk op de zorg te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld ook vertaald worden naar nog meer maatregelen voor de sport- en cultuursector.”

LEES OOK. Werkvloer is de grootste motor van besmettingen

Samen met Tsjechië vormt België een hotspot in Europa. Onze cijfers zijn slecht in vergelijking met andere landen. En dat terwijl we aanvankelijk bij de beste van de klas hoorden. Dat is volgens Van Damme ook te wijten aan de versoepelingen van deze zomer. "Er zijn versoepelingen gekomen toen dat eigenlijk niet het goede moment was. Maar we moeten nu vooruit kijken en zien hoe we daar lessen uit kunnen trekken. Maar we moeten nu alle mogelijke maatregelen treffen.”