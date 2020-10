Overheidsschuld stijgt voor het eerst boven 500 miljard: te wijten aan coronacrisis

De Belgische overheidsschuld is in het tweede kwartaal met 32 miljard euro gestegen naar 524 miljard. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank waarover De Tijd en L’Echo schrijven. Het is de eerste keer dat de kaap van 500 miljard wordt overschreden. De schuldgraad klimt naar zowat 115 procent van het bruto binnenlands product, het hoogste peil sinds 1999.