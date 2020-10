De Fast and furious -filmreeks nadert zijn einde. Het elfde deel van de populaire franchise met actieheld Vin Diesel (53) zal het laatste worden.

Normaal gezien was F9, het negende deel, afgelopen lente in de bioscopen gekomen. Maar de filmmaatschappij schuift de release op naar mei 2021, in de hoop dat de meeste bioscopen dan weer open zullen ...