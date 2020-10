Barack Obama voert campagne voor Biden en sneert naar Trump: “Democratie werkt niet als leider elke dag liegt”

De Amerikaanse ex-president Barack Obama heeft de Democraten woensdag (plaatselijke tijd) opgeroepen om zich massaal te mobiliseren voor Joe Biden. Het is niet omdat de peilingen in het voordeel van de Democraat zijn, dat de verkiezing al gewonnen is, aldus Obama. Hij liet zich ook zeer kritisch uit tegenover president Donald Trump, van wie hij zei dat hij niet in staat is om zijn ambt ernstig te nemen.