Real Madrid en Thibaut Courtois lijden pijnlijke nederlaag tegen B-elftal van Shakhtar Donetsk

Ai, ai, ai. Na het 0-1-verlies tegen Cadiz heeft Real Madrid ook in de Champions League een pijnlijke nederlaag geleden. Thibaut Courtois en co. verloren woensdagavond in eigen huis met 2-3 van Shakhtar Donetsk, dat door een corona-uitbraak bovendien een aantal van zijn sleutelspelers moest missen. Bij Real begonnen jongens als Toni Kroos en Karim Benzema op de bank en zat Sergio Ramos niet eens in de selectie.