Bejaard koppel ziet elkaar terug na meer dan 200 dagen: “Ik heb je zo gemist”

Na dagelijkse telefoontjes en sporadische bezoekjes aan het raam werden Joseph en Eve na meer dan 200 dagen herenigd. Het koppel, dat al meer dan 60 jaar getrouwd is, moest elkaar zo lang missen door het coronavirus en een operatie aan Josephs been. De twee hadden elkaar hard gemist, dat is het minste wat je kan zeggen. “Als ik terugdenk aan onze reünie, moet ik alweer huilen”, aldus Joseph. “Maar het zijn tranen van geluk.”