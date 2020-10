Pelt vraagt verenigingen om activiteiten stil te leggen na sluiting basisschool

Pelt -

Burgemeester Frank Smeets (CD&V) vraagt alle Peltse verenigingen om tot het einde van de herfstvakantie geen activiteiten meer te organiseren. Dit nadat in deelgemeente Sint-Huibrechts-Lille een basisschool volledig op slot moet nadat 12 kinderen positief testten op corona. “We hebben aanwijzingen dat heel wat besmettingshaarden ontstaan in het verenigingsleven. Om te voorkomen dat we nog meer scholen en ook kinderopvangen moeten sluiten, nemen we daarom deze drastische maatregel”, stelt Smeets.