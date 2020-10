Gezinsleden, vrienden en collega's zijn grootste risico op verspreiding coronavirus

Genk -

We lopen het grootste risico om besmet te worden met het coronavirus door andere gezinsleden, vrienden en collega’s op het werk. Dat blijkt uit een bronnenonderzoek van huisartsen in de regio Genk. Scholen zijn niet de superverspreiders van het virus. Leerlingen en studenten lopen relatief laag risico om het virus van elkaar over te krijgen. Dat laatste wordt bevestigd door internationaal onderzoek dat onder meer in The Financial Times is gepubliceerd. De onderzoeksresultaten zijn een pleidooi voor thuiswerk en het zo lang mogelijk openhouden van scholen.