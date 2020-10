Het ziekenhuis Saint-Luc in Brussel noemt de standpunten van infectioloog Jean-Luc Gala ‘contraproductief’. Via Twitter laat het ziekenhuis weet zich ‘ondubbelzinnig te distantiëren’ van zijn uitspraken.

Dinsdagavond liet minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) zich in Terzake nog bijzonder ontzet uit over de uitspraken van infectioloog Jean-Luc Gala. ‘Deze man is onvoorstelbaar lichtzinnig ...