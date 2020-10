Hondenwandeling voor het goede doel

Heers - Nu zondag (25 oktober) organiseert de gemeente een hondenwandeling van 7 km door Veulen en Mettekoven.

“Iedereen is welkom, met of zonder hond”, vertelt bevoegd schepen Carina Volont. “Door corona kunnen de deelnemers onderweg of bij aankomst helaas niets drinken. Daarom krijgen ze een flesje water en een wafel mee. We vragen bovendien om op voorhand in te schrijven. De opbrengst gaat naar de Tongerse afdeling van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden.”

Vertrekken kan van 14 tot 17 uur aan het buurthuis van Veulen (Kerkstraat). Inschrijven doe je bij de dienst Sociale Zaken (011/48.01.17, 0473/30.14.39 of sonja.doomen@heers.be) met vermelding van het aantal honden en wandelaars.

FrMi