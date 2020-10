Straffe beelden uit het baseball: speler vangt bal in duikvlucht over betonnen balustrade van het stadion

Manuel Margot heeft afgelopen nacht de show gestolen in de baseballwedstrijd tussen Tampa Bay Rays en Houston Astros in de finale van de American League. Nadat de Dominicaan eerder al een home-run geslagen had, voorkwam hij met een ongelofelijke vangbal dat Houston kon tegenscoren… al brak hij wel bijna zijn nek toen hij met bal en al over de betonnen balustrade van het stadion naar beneden duikelde.