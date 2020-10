Kan Trump in 2024 opnieuw opkomen als hij verliest van Biden?

Als Donald Trump niet herkozen wordt op 3 november, is hij pas de eerste president sinds George H.W. Bush in 1992 die niet genoeg stemmen haalt om aan een tweede termijn te beginnen. Maar dat betekent niet dat hij in 2024 geen nieuwe poging mag wagen. Volgens zijn gewezen adviseur Steve Bannon zou Trump dat ook gewoon doen. “Maar een realistisch scenario is het niet”, zegt Amerikakenner Charles Groenhuijsen.