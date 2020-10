Nicole Kidman en Hugh Grant in een nieuwe HBO-thriller, gecreëerd door David E. Kelley ( Big Little Lies ) en geregisseerd door Susanne Bier ( The Night Manager ). De miniserie The Undoing klinkt veelbelovend en dat is ze ook.

“Dream a little dream of me”, zingt Nicole Kidman in de intro van The Undoing. Haar personage Grace leidt dan ook een droomleventje in New York. Ze is een succesvolle therapeute die de relatieproblemen ...