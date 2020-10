Amerikaanse kledingketen GAP sluit mogelijk Europese winkels

Het Amerikaanse kledingmerk GAP overweegt om zijn meer dan 120 eigen winkels in Europa te sluiten. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Ook een distributiecentrum in het Britse Rugby gaat mogelijk dicht.

GAP baat eigen winkels uit in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland en Italië. Die gaan mogelijk tegen halfweg volgend jaar dicht in het kader van een “strategische oefening” die het bedrijf aanvat. De Amerikanen zullen daarbij ook nagaan of delen van de Europese activiteiten bij externe partners kunnen worden ondergebracht.

Tussen februari en augustus had GAP al elf winkels gesloten in Europa, 66 in Noord-Amerika en tien in Azië. Ook winkels van andere merken van de groep, waaronder Old Navy en Banana Republic, werden gesloten. In het tweede kwartaal zag de groep de omzet dalen met 18 procent tot 3,3 miljard dollar en maakte ze ook geen winst meer.