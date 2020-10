Mathieu van der Poel belandt in gracht in Driedaagse Brugge-De Panne, ploegleider vreest voor hersenschudding

Kersvers Ronde van Vlaanderen-winnaar Mathieu van der Poel is in een gracht beland in de Driedaagse Brugge-De Panne. De Nederlander probeerde uiterst links op de weg, vlak tegen de graskant, op te schuiven in de kopgroep toen hij buiten beeld naar beneden donderde. Hij bleef enkele minuten liggen, maar uiteindelijk werd hij met enige hulp weer op zijn benen geholpen. Op het eerste gezicht lijkt de schade nog mee te vallen.

De valpartij gebeurde op zestien kilometer van de streep. De man van Alpecin-Fenix zat op het ogenblik van de val in een kopgroep van acht.

Ploegleider Roodhooft vreest voor een hersenschudding: “Mathieu raakte ongelukkig van de weg. Zijn nek doet pijn en hij heeft last van hoofdpijn. Hij is ook heel misselijk. We denken aan een hersenschudding dus we gaan hem laten onderzoeken in het ziekenhuis. Dit is zuur, want we waren bezig met de wedstrijd te winnen.”

