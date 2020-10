Basisschool Helibel Sint-Huibrechts-Lille wordt met onmiddellijke ingang gesloten tot en met 8 november. 320 leerlingen moeten vanaf morgen thuis blijven. De reden hiervoor is het snel stijgende aantal coronabesmettingen de afgelopen dagen.

Volledige sluiting

De kinderen zijn vermoedelijk besmet geraakt tijdens activiteiten in de vrije tijd buiten. “Nadat duidelijk werd dat in het lokale jeugdverenigingsleven leiding positief had getest, ...