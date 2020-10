Standard-trainer Philippe Montanier over coronagevallen: “Voorbeeld van Club Brugge volgen”

Standard kan donderdag tegen Rangers geen beroep doen op Michel-Ange Balikwisha, Nicolas Raskin en Moussa Sissako. Het trio testte positief op corona en zit in quarantaine. “Ook zonder hen zijn we competitief”, zegt trainer Philippe Montanier.

Weinig coronastress te bespeuren op de ochtendtraining van Standard. “We blijven er sereen onder”, zegt Montanier. “In een week tijd is het rap gegaan met de verspreiding van het virus, in België en heel Europa. Corona is overal. Wij hadden nu ons eerste geval. We doen zoveel mogelijk aan preventie. We zijn heel voorzichtig, binnen en buiten de club.”

“We zien Club Brugge als voorbeeld. Zonder drie basisspelers zijn ze naar Sint-Petersburg gegaan en ze hebben een sterke ploeg als Zenit toch weten te kloppen. Ondanks de afwezigen – die ik er uiteraard liever bij had gehad – zijn we competitief voor de match tegen een sterk Rangers”, aldus Montanier.

Keeperstrainer Jan Van Steenberghe werd eveneens positief getest. Derde doelman Jean-François Gillet neemt op matchdag zijn taken over. Er was ook goed nieuws voor de Franse T1, want Selim Amallah en Jackson Muleka trainden mee en zijn opnieuw beschikbaar.