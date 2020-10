OPROEP. Heeft u al een kerstboom geplaatst om het thuis gezellig te maken?

De kans is reëel dat we door de coronamaatregelen de eindejaarsfeesten in 2020 niet kunnen vieren zoals we gewoon zijn. En dat zijn sombere vooruitzichten nu de dagen beginnen te korten. Het wordt dus een kwestie om het thuis dan maar gezellig te maken. Sommige mensen hebben daarom de beeldjes van kindeke Jezus en de drie koningen van zolder gehaald, de kerstballen, sfeerlichtjes, guirlandes afgestoft en nu al een kerstboom in de woonkamer geplaatst. Bent u ook zo iemand, laat het ons weten via deze link.