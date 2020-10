Jaar na euthanasie krabbelen ouders Marieke Vervoort voorzichtig recht

“Op 10 mei zijn we gevlucht. De auto in en naar zee. Tegen de coronaregels in. Maar we moésten”. Die dag was de geboortedag van hun dochter. En nu nadert 22 oktober, de dag dat atlete Marieke Vervoort (40) afscheid nam van de pijn. Ook die dag wordt zwaar voor Jos Vervoort (69) en Odette Pauwels (66). De pijn van hun dochter is nu hun pijn. Afleiding vinden ze in kleinzoon Zappa en Mariekes hond Zenn. “Marieke zou zich van heel die corona niet veel hebben aangetrokken.”