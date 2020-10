Paard dat van Overijse naar Lummen stapte voor operatie is overleden

Lummen -

Ease, het paard dat met zijn eigenares Marianne Stas van Overijse naar de paardenkliniek in Lummen stapte, heeft de ingreep niet overleefd. “De ruin was de laatste maanden fel verzwakt. De operatie was een succes, maar we wisten dat Ease mogelijk niet meer wakker zou worden”, aldus paardenchirurg Tom Mariën.