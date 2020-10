ROYALS. Nieuw portret van Harry en Meghan, kritiek op Willem-Alexander en Máxima houdt aan

Voor het eerst sinds hun vertrek uit het Britse koningshuis hebben prins Harry en Meghan Markle nog eens geposeerd voor een officiële foto. In Nederland kregen Willem-Alexander en Máxima heel wat kritiek over zich heen en prins William kreeg een nieuwe, belangrijke taak toebedeeld. Een overzicht van het wel en wee in koninklijke kringen.

Er is een nieuw portret opgedoken van prins Harry en Meghan Markle. Het gaat om een zwart-witfoto die werd genomen om de speciale editie van TIME100 Talks te vieren. Het koppel werd namelijk dinsdag ingeschakeld als presentatieduo voor de digitale talkshow. Om dat te vieren, maakte fotograaf Matt Sayles een foto van het koppel. Het is de eerste officiële portret van de twee sinds ze in maart de deuren van het Britse koningshuis achter zich dichttrokken.

Ook van Queen Elizabeth werd een nieuw portret vrijgegeven. Het gaat om een foto die werd gepubliceerd door de overheid van Canada, dat onderdeel uitmaakt van het Gemenebest van Naties en dus onder het bewind staat van de Britse koningin. Wat het portret zo speciaal maakt, zijn de bij elkaar passende tiara, oorringen en halsketting. Die laatste twee waren een huwelijkscadeau van haar vader koning George VI.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben bakken kritiek over zich heen gekregen. Het Nederlandse koningspaar was met dochters Amalia, Alexia en Ariane naar Griekenland gevlogen om er een vakantie door te brengen en dat terwijl aan de rest van de Nederlanders werd gevraagd om niet langer te reizen om zo het coronavirus sneller te kunnen indijken. Op sociale media en in de politiek regende het commentaren en Willem-Alexander en Máxima zagen zich genoodzaakt om vorige week zaterdag meteen terug naar huis te keren.

Alleen blijkt nu dat de zestienjarige Amalia en de vijftienjarige Alexia zaterdag niet op het vliegtuig richting huis zaten. De twee prinsessen zouden pas dinsdag weer op Nederlandse bodem zijn geland en om 20.30 uur toegekomen zijn bij paleis Huis ten Bosch. Blijkbaar waren er niet genoeg vliegtuigtickets voor het hele gezin, zo luidt de verklaring.

Willem-Alexander en Máxima deelden woensdag een videoboodschap op Instagram in een poging de gemoederen te bedaren. “Met spijt in het hart richt ik mij tot u”, steekt de koning van wal. “Het doet pijn om uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben.” Hij geeft toe dat het, ondanks dat de reis binnen de voorschriften paste, heel onverstandig was om geen rekening te houden met de lockdown in zijn land.

Prins William heeft een nieuwe taak overgenomen van zijn opa prins Philip. Die was dertig jaar lang beschermheer van het British Trust for Ornithology (BTO), oftewel de organisatie voor vogelkunde. De hertog van Cambridge is vanaf nu de beschermheer van liefst twee natuurorganisaties, want hij neemt ook het bewind over van zijn oma koningin Elizabeth over het Fauna & Flora International (FFI).

De FFI werd in 1903 opgericht en is ’s werelds oudste internationale organisatie voor dieren in het wild. Koningin Elizabeth was bijna zeventig jaar lang beschermvrouwe van de stichting. De FFI richt zich op het beschermen van de biodiversiteit en op bedreigde dier- en plantensoorten. De organisatie is wereldwijd in meer dan veertig landen actief. De BTO zet op zijn beurt gemeenschappen die lokale vogelsoorten en hun natuurlijke habitat beschermen in het zonnetje.

Prinses Charlène van Monaco deelde op Instagram nog eens een foto van de tweeling Gabriella en Jacques. Dat was alweer geleden van juli. Op de foto zien we de vijfjarige broer en zus elkaar een innige knuffel geven. Meer dan een hartje plaatste de prinses er niet bij.

Omdat het coronavirus blijft woeden, heeft de Deense koningin Margrethe alvast een knoop doorgehakt en laten weten dat grootste, traditionele nieuwjaarsontvangst op 1 januari wordt geschrapt. Het is in de bijna 49 jaar dat Margrethe nu koningin is pas de tweede keer dat het gala-evenement wordt afgelast. De eerste keer was in 2005, kort na de tsunami in Zuid-Oost-Azië, waarbij rond de kerstperiode duizenden doden vielen. Het hof heeft laten weten dat de traditionele nieuwjaarstoespraak wel doorgaat.

Onze koningin Mathilde had deze week onder meer een gesprek met Unicef op de agenda staan. Via haar laptop praatte ze met vertegenwoordigers van de organisatie uit India en Brazilië. De twee landen werden hard getroffen door Covid en er werd onder meer gesproken over de impact van de pandemie op kinderen en het onderwijs.