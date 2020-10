Menselijke resten ontdekt bij herstelling stroomkabel in Pliniuspark in Tongeren

Tongeren -

In het Pliniuspark in Tongeren zijn woensdagnamiddag menselijke resten aan de oppervlakte gekomen. Arbeiders van Fluvius waren er een defecte stroomkabel aan het opgraven op de parking. Ze stootten op een zak met verdachte inhoud. Het onderzoek is in volle gang. Het slachtofferidentificatieteam van de federale politie (DVI) is ook aanwezig.