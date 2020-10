Genk -

Het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk slaakt een noodkreet. Het aantal coronapatiënten die opgenomen worden in het ziekenhuis, stijgt razendsnel. Er liggen nu 42 coronapatiënten in het ZOL, het meest van alle Limburgse ziekenhuizen. De afdeling intensieve zorgen ligt al van maandag vol. Dokters en verpleegkundigen zijn bijzonder ongerust over de situatie, omdat ze ook zien dat de opgenomen patiënten zieker zijn dan een paar weken geleden.