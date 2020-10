Elise Mertens naar tweede ronde op WTA-toernooi Ostrava

Elise Mertens (WTA 21) heeft zich woensdag geplaatst voor de tweede ronde op het WTA-toernooi in het Tsjechische Ostrava (hard/528.500 dollar). De 24-jarige Limburgse haalde het in haar eerste duel na één uur en dertien minuten tennis in twee sets (6-2 en 6-3) van de vijf jaar jongere Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 30), vorig jaar halvefinaliste op Roland Garrosh.

In de tweede ronde wacht voor Mertens een duel met de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 28), die in haar eerste wedstrijd in twee korte sets (6-1 en 6-1) de maat nam van de Chinese Shuai Zhang (WTA 35).

In het dubbelspel nam Mertens dinsdag, aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, al de eerste horde. Het duo, samen het eerste reekshoofd, haalde het na een supertiebreak (5-7, 6-1 en 10/5) van de Tsjechische Jesika Maleckova en Slovaakse Chantal Skamlova. In de volgende ronde wachten de Letse Jelena Ostapenko en Russin Vera Zvonareva.