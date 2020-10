Dinsdag na de middag werd het zuidwesten van IJsland opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5.5 op de schaal van Richter. Dat was net tijdens een interview van de Amerikaanse krant The Washington Post met Katrín Jakobsdóttir, de premier van IJsland. Het interview ging over de strijd tegen corona in IJsland. “Ik ben ok, het huis staat er nog”, zei de premier.