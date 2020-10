Groen en Open VLD dringen aan op sneltesten in het onderwijs

De nieuwe teststrategie waarbij enkel mensen met symptomen nog getest worden, is niet zonder risico’s voor het onderwijs. Dat zegt Groen-onderwijsexperte Elisabeth Meuleman. Volgens haar blijven er veel besmettingen onder de radar en dreigt men de controle in het onderwijs te verliezen. Meuleman dringt daarom aan op een “beter testbeleid” binnen de schoolmuren en sneltesten voor leerkrachten en leerlingen. Ook Sihame El Kaouakibi (Open Vld) dringt aan op snellere testing in het onderwijs.