“Griepvaccinatie in deze coronaperiode is geen overbodige luxe”

In Gent krijgen Koen Crucke en Pierke Pierlala woensdagvoormiddag een vaccin tegen de griep. Ze geven daarmee de aftrap van de vaccinatiecampagne van het AZ Jan Palfijn. “Een griepvaccinatie is in deze coronaperiode geen overbodige luxe”, zegt dokter Louis Ide van AZ Jan Palfijn. “In het bijzonder voor kwetsbare doelgroepen zoals 65-plussers, zwangere vrouwen en mensen met een medische aandoening.”