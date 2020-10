Spaanse artsen uit de kleren als protest tegen slechte werkomstandigheden

Spaanse dokters in Barcelona gaan massaal uit de kleren als protest tegen de barre omstandigheden waarin ze moeten werken. Het coronavirus neemt, net als in de rest van Europa, sterk toe in Spanje en dat heeft een grote impact op de ziekenhuizen en hun personeel. De dokters protesteren tegen een gebrek aan rust en begeleiding en de lage salarissen. Het uit de kleren gaan symboliseert het gebrek aan bescherming die ze krijgen.

Dokters lopen doorgaans drie tot vijf jaar residentie in een ziekenhuis om zich verder te specialiseren in hun medisch vakgebied. Maar de pandemie dwong vele jonge dokters in opleiding om hun specialisatie stop te zetten om de strijd tegen Covid-19 aan de frontlinie te voeren. Een verantwoordelijkheid waar velen zich niet klaar voor voelden.

Een jonge dokter getuigd: “Ik werd weggehaald uit een operatiekamer en op de intensieve zorgen gezet samen met een iets oudere resident Anesthesiologie. We runden de intensieve zorgen op een bepaald moment met ons twee, aan een salaris van zes euro per uur, bruto.”

Foto: AP