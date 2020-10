Ronny Van Geneugden is niet langer sportief directeur van Lommel SK. Beide partijen gaan, zoals dat heet, “in onderling overleg” uit mekaar.

Sinds de overname van Lommel door de City Group was de functie van de 52-jarige Van Geneugden helemaal uitgehold. Zijn inspraak in het gevoerde transferbeleid was nog zo goed als nihil. Het zwaard van ...