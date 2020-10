Beyoncé kondigt tweede collectie van Ivy Park voor Adidas aan

Beyoncé maakt zich op om de tweede collectie van haar label Ivy Park in samenwerking met Adidas op het grote publiek los te laten. Ze stuurde alvast via Instagram een aankondiging uit.

Beyoncé deelde op Instagram een foto van een bloemenveld waarin ‘This is my park’ vermeld staat. Het was veel van haar volgers niet meteen duidelijk of het om een nieuw album ging of iets anders, maar gelukkig brengt het onderschrift enige opheldering. Daaruit blijkt dat we op 30 oktober de tweede collectie van Ivy Park in samenwerking met Adidas mogen verwachten. Ondertussen werd er ook al een teaserfilmpje vrijgegeven.

De kans is wel groot dat we de kledingstukken al iets eerder te zien zullen krijgen. Zo werden sterren als zus Solange, Zendaya, Cardi B en Janelle Monáe in de aanloop van de eerste collectie in januari al gespot in enkele items. Hou dus vooral Instagram in de gaten. Heel wat fans zijn alvast in blijde verwachting, blijkt uit de berichten op Twitter.

Trying not to buy anything for myself until after I see this new #IVYPARK #IvyParkXAdidas collection. pic.twitter.com/HcYqBEKjBG — Mymy (@luvlivfashion) October 21, 2020

This look is sickening! Hopefully the clothes are revealed soon and I can pick up something! Thankfully I get paid on the 30th ?? #IVYPARK #IvyParkXAdidas #Beyonce pic.twitter.com/b6LWHJeL8Q — ? POSITIONS OCT30TH ? (@Breathinxrem) October 21, 2020