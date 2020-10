Ex-Beerschot-middenvelder Alexander Maes vindt onderdak in Roemenië

Alexander Maes in actie voor Beerschot. Foto: BELGA

Alexander Maes heeft een nieuwe club gevonden. De 28-jarige middenvelder trekt naar het Roemeense Arges Pitesti. Maes zat zonder club sinds zijn contract bij Beerschot eind september werd verbroken.

De Limburger stond tussen juli 2016 en september 2020 meer dan vier jaar onder contract op het Kiel. Hij maakte er twee promoties mee en kwam er tot 130 officiële duels. Vorig seizoen kwam hij nog in 22 wedstrijden in actie. In de Jupiler Pro League rekende coach Hernan Losada echter niet meer op hem.

Arges Pitesti, de ex-club van Adrian Mutu en twee maal landskampioen in de jaren ‘70, promoveerde in het tussenseizoen terug naar de Roemeense hoogste klasse. Daar staat het na zeven speeldagen vijftiende en voorlaatste met vier punten.