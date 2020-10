Nederlands kampioenschap veldrijden in Zaltbommel gaat in één dag en zonder publiek door

De Nederlandse kampioenschappen veldrijden in Zaltbommel zullen doorgaan in één dag, op 9 januari 2021. Een aantal categorieën worden geschrapt, publiek is omwille van de coronavoorschriften in Nederland niet welkom. De organistie in Zaltbommel kreeg van de Nederlandse wielerbond (KNWU) de toezegging dat het de Nederlandse kampioenschappen ook in 2022 mag organiseren, hopelijk dan onder betere omstandigheden.