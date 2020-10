Twee twintigers gewond bij uit de hand gelopen ruzie in Hasseltse stationsbuurt

Hasselt / Zutendaal -

In de Bampslaan in Hasselt is een nachtelijke ruzie tussen twintigers serieus uit de hand gelopen. Een 29-jarige Hasselaar raakte ernstig gewond in het aangezicht, een 23-jarige uit Zutendaal had is ook voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Politie Limburg Regio Hoofdstad heeft de vijf betrokkenen gearresteerd.