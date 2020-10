Reconstructie moord op Ilse Uyttersprot gestart in Aalst

In Aalst is woensdagmorgen de reconstructie van de moord op Ilse Uyttersprot gestart. De ex-burgemeester werd in augustus om het leven gebracht in de Meuleschettestraat. De straat is langs beide kanten afgesloten door de politie en de woning waar de feiten gebeurden, is afgeschermd. De reconstructie was vorige maand uitgesteld omdat de onderzoeksrechter ziek was.