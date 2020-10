Prins Harry en Meghan Markle keren binnenkort terug naar Londen

Al sinds ze hun boeltje hebben gepakt en naar de overkant van de oceaan zijn verhuisd, zijn prins Harry en Meghan Markle niet meer teruggekeerd naar Londen. Nochtans hadden de twee aangekondigd dat ze hun tijd over de twee continenten zouden verdelen, maar toen stak corona daar een stokje voor. Binnenkort zouden ze eindelijk weer naar Engeland afreizen.

In Frogmore Cottage, de residentie bij Windsor Castle in Engeland die de uitvalsbasis is van Harry en Meghan, wordt volgens de Britse pers alles in gereedheid gebracht voor de komst van de prins. Dat is opvallend, want de laatste keer dat hij in het VK vertoefde, dateert alweer van de misviering op Commonwealth Day op 9 maart. Dat was meteen ook de laatste officiële verplichting van het koppel voor ze de deuren van het Britse koningshuis achter zich dichttrokken. Alleen is momenteel nog niet duidelijk wat de reden van de komst van Harry zou zijn.

Regelmatig terugkeren naar Engeland was van bij het begin het plan, maar toen kwam corona en sindsdien zijn Harry, Meghan en zoontje Archie de grote plas niet meer over geweest. Zo misten ze zelfs het huwelijk van prinses Beatrice. “Hier doen veel geruchten de ronde over”, zegt een bron aan Vogue. “Indien er geen sprake was geweest van de reisbeperkingen door Covid zouden ze al lang teruggekeerd zijn voor grote evenementen als bijvoorbeeld het huwelijk en Trooping The Colour.” Nu die reisrestricties soepeler worden, lijkt het een kwestie van tijd te zijn voor ze weer naar Londen afzakken.

In quarantaine

Hoewel Harry, Meghan en Archie naar verluidt de feestdagen in de VS zullen doorbrengen, worden de drie sowieso terug in het VK verwacht voor de rechtszaak die de hertogin heeft aangespannen tegen The Mail on Sunday voor het publiceren van een persoonlijke brief aan haar vader. Die begint op 11 januari en zal waarschijnlijk zo’n tien dagen duren. Bovendien moet wie van de VS naar Engeland reist twee weken in quarantaine gaan, wat dus betekent dat ze al zeker eind december zullen moeten afreizen.

In elk geval is het uitkijken naar hoe de relatie tussen alle leden van de koninklijke familie is veranderd. Sinds Harry en Meghan naar de VS zijn vertrokken, is hun leven op zijn kop gezet en ze hebben ondertussen ook een deal met onder meer Netflix afgesloten. Tijdens hun laatste officiële verplichting op 9 maart gunden prins William en Kate Middleton Harry en Meghan geen blik. Zullen de spanningen tegen dan verdwenen zijn?