Een 28-jarige vrouw uit Bilzen die woensdagmorgen rond 1.30 uur rondreed om nog ergens sigaretten te kopen, kreeg een boete van 250 euro voor schending van de nachtklok. Tijdens de lockdown in maart had ze ook al een coronaboete gekregen.

De bestuurster werd opgemerkt in de Spelverstraat in Bilzen, die er om 1.30 uur verlaten bij lag. De vrouw beweerde dat ze op zoek was naar een nachtwinkel om sigaretten te kopen. Intussen had ze kunnen ...