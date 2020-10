Tweetal opgepakt dat machines stal in doe-het-zelfzaken in Beringen en Peer

Beringen / Peer -

Het Leuvense gerecht heeft twee mannen kunnen oppakken die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan verschillende diefstallen in doe-het-zelfzaken. De twee zouden hebben toegeslagen in Beringen, Buggenhout en Peer maar liepen uiteindelijk tegen de lamp toen ze ook in Scherpenheuvel-Zichem een diefstal wilden plegen.