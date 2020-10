Winkels sluiten vroeger de deuren omdat ze geen alcohol mogen verkopen

Ook de winkels van Carrefour gaan de komende vier weken op vrijdag om 20 uur sluiten in plaats van 21 uur. Eerder kondigden Delhaize en Colruyt al dezelfde maatregel aan.

Dat is het gevolg van het verbod op de verkoop van alcohol na 20 uur, een van de coronamaatregelen die sinds maandag voor een maand gelden.

Carrefour had aangegeven woensdagochtend te zullen beslissen over de maatregel. De supermarktketen gaat dus eveneens tijdelijk over tot een vroegere sluiting op vrijdag. De vakbonden waren daar voorstander van. Zij vreesden mogelijke agressie tegen het personeel.