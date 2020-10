Hans Vanwijn en Dijon starten met zege na verlenging in Champions League basket

Op de eerste speeldag in groep B van de Champions League basketbal heeft Hans Vanwijn dinsdag met het Franse Dijon gewonnen van het Cypriotische Keravnos. Daar was wel een verlenging voor nodig. Bij de rust stond het Franse team 30-34 in het krijt, na het derde kwart 47-59. Pas in de slotseconden van de reguliere speeltijd kon Dijon, vorig jaar goed voor brons, 72-72 gelijk maken. In de extra tijd trok het alsnog met 91-79 het laken naar zich toe. Vanwijn speelde 24 minuten. Daarin nam hij 2 punten (1/3 2pts, 0/4 3pts, 0/2 vrijworpen) en 7 rebounds voor zijn rekening.