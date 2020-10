Claudia Schiffer krijgt haar eigen Barbie en die draagt Versace en Balmain

Claudia Schiffer, een van de supermodellen van de jaren negentig, krijgt voor haar vijftigste verjaardag haar eigen Barbie. Die werd voor de gelegenheid uitgedost in outfits van Balmain en Versace.

Speelgoedfabrikant Mattel heeft aangekondigd dat het twee miniversies van het Duitse topmodel Claudia Schiffer zal uitbrengen ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag. De ene versie krijgt een jurk aan van Versace, de andere een creatie van Balmain. Twee kledingstukken ook die echt door Donatella Versace en Olivier Rousteing werden ontworpen.

De jurk van Versace is een heruitgave van diegene die Schiffer in 1994 droeg tijdens de modeshow van Versace en die werd ontworpen door de in 1997 vermoorde Gianni Versace. “Toen Claudia voor het eerst op de catwalk verscheen met haar lange, blonde haren en haar engelengezicht zag de hele wereld meteen dat ze de vereenzelviging van een Barbie was”, zegt Donatella. “Ik ben zo trots dat die blauwe jurk uit 1994 werd uitverkoren. Ze straalt zowel vrouwelijkheid als glamour uit, twee zaken die Barbie en Claudia met elkaar gemeen hebben.”

Voor de outfit van Balmain werd teruggegrepen naar een ontwerp uit 2016 toen creatief directeur Olivier Rousteing Claudia Schiffer, Cindy Crawford en Naomi Campbell uitkoos voor zijn nieuwste campagne. Naar verluidt was dat voor de Franse ontwerper een van de momenten in zijn carrière waar hij het meest trots op is. “Zij is voor mij de definitie van een supermodel. Die campagne zal voor altijd een van mijn favorieten blijven”, zegt hij.

Schiffer zelf is in de wolken met het eerbetoon. “Het is zo een geweldig verjaardagscadeau. Barbie stylen en in verschillende poses zetten, was een van mijn favoriete bezigheden toen ik zelf een kind was en tegelijk een van mijn eerste ervaringen met mode.”