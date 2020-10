MR-voorzitter Bouchez zet druk op regering: “Het moet strenger, of het loopt uit de hand”

Georges-Louis Bouchez wil een aantal maatregelen in de strijd tegen het coronavirus “dringend” verstrengen. Zo is de MR-voorziter voorstander van een algemene mondmaskerplicht in in het hele land, en een verbod op sportwedstrijden met publiek. Dat zegt hij in De Morgen. Opvallend, want de partij van Bouchez maakt deel uit van de federale regering die afgelopen vrijdag nog een verstrenging van de maatregelen uitvaardigde.