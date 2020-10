Marc Van Ranst over nieuwe teststrategie: “We hadden nóóit in deze situatie mogen belanden”

Zonder symptomen word je vanaf donderdag niet meer getest op corona. Ook al had je een nauw contact met een besmette persoon of kom je uit een rode zone in het buitenland, al moet je in dat geval wel tien dagen in quarantaine. Die nieuwe teststrategie kwam dinsdag al zwaar onder vuur te liggen, en ook viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) heeft zijn twijfels.