Bijna 3.000 Covid-patiënten in het ziekenhuis, elke dag 32 overlijdens

Er liggen nu al bijna 3.000 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. Dat blijkt woensdag uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Elke dag komen er nu al gemiddeld bijna 9.000 nieuwe coronabesmettingen bij in ons land.

In de periode van 14 tot 20 oktober werden elke dag gemiddeld 295,4 mensen opgenomen in het ziekenhuis (+94 procent). Er lagen dinsdag 2.969 mensen in het ziekenhuis. Van hen liggen er 486 in de intensieve zorgen, 248 patiënten worden beademd.

Tussen 11 en 17 oktober waren er elke dag gemiddeld 8.975,4 nieuwe bevestigde coronabesmettingen, een stijging met 68 procent in vergelijking met de zeven dagen ervoor. In totaal raakten al 240.159 mensen besmet met het virus.

In diezelfde periode stierven elke dag gemiddeld 32,4 mensen aan COVID-19. In totaal kwamen nu al 10.489 mensen om door de ziekte.