Kim De Gelder (31), de dader van de steekpartij in kinderdagverblijf Fabeltjesland in 2009, heeft van de gevangenisdirectie in Merksplas een positief advies gekregen om naar een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) te verhuizen. Dat bevestigt zijn advocaat Jaak Haentjens aan onze redactie.