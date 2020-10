Het officiële competitieseizoen van Millennium zit erop. Toch geen ontgoocheling bij Saskia Deboutte, één van de Paalse veelspelers. Want corona of niet, men gaat in de winter door met wedstrijden. Met de nodige veiligheidsmaatregelen, die haast het hele voorbije seizoen van kracht waren. Haar ‘Route 36-ers’ zorgen er zelfs voor dat Deboutte breed kan glimlachen.