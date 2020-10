“Ik ben niet bang, ik ben woest”, liet Trump zich onlangs ontvallen. Het is eraan te merken. Dokters, de pers, atleten, zelfs zijn eigen stafchef: iedereen die ook maar een beetje tegen zijn kar rijdt, krijgt dezer dagen de volle laag. Maar een populaire viroloog of basketter aanvallen als je achterop hinkt in de peilingen, is dat wel een goed idee?